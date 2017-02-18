Yemen'den Suudi Arabistan'a roket saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a roket atılması sonucu bir Yemen vatandaşının yaralandığı bildirildi.

Necran kenti Sivil Savunma müdürlüğü sözcü yardımcısı Yüzbaşı Abdullah Said Al Fari tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den Husilerce Necran'ın Hadın mahallesi sivil yerleşim alanına roket atıldığını belirterek, olayda bir Yemen vatandaşının yaralandığını ifade etti.

Açıklamada, yaralanan Yemenli vatandaşın hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı ve olayla ilgili güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan ve Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere, bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa, scud ve diğer balistik füzelerle sık sık saldırıyor.

Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında zaman zaman mal ve can kayıpları yaşanıyor.