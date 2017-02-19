ABD ile Çin arasında tansiyon yükseliyor

ABD'nin yeni yönetimi ile Çin arasında tansiyon yükseliyor. Karşılıklı açıklama ve tehditlerle süren Güney Çin Denizi gerginliği, tartışmalı sulara USS Carl Vinson uçak gemisini göndermesi ile had safhaya ulaştı. ABD tarafı seyrüsefer özgürlüğü olduğunu iddia ettiği sulara savaş gemisi göndermesi hakkında 'rutin uygulama' yorumunda bulunurken Çin medyası savaş uyarısı yaptı.

Güney Çin Denizi'nde yaşanan Çin-ABD gerginliği büyüyor. Trump yönetiminin gelmesinden sonra karşılıklı açıklamalarla tansiyonun yükseldiği bölgede karşılıklı diyalog çağrıları gelmiş, Trump yönetimi seyrüsefer özgürlüğü bulunduğunu iddia ettiği sularda ABD donanmasına ait gemi bulunmasına gerek olmadığını belirterek ortamı yumuşatmıştı.

Fakat karşılıklı açıklamalarla kısmen de olsa esen ılımlı hava, yerini yeniden büyük bir gerginliğe ve karşılıklı savaş tehditlerine bıraktı. Gerginlik ABD'nin gönderdiği, 60 savaş uçağı taşıma kapasiteli 97 bin ton ağırlığındaki USS Carl Vinson uçak gemisinin bölgeye ulaşmasıyla had safhaya ulaştı.

Çin'in hak iddia ettiği adalardaki askeri tesis inşaatları ve denizi doldurarak adaları büyütme faaliyetlerine karşı çıkan ABD, doldurduğu bölgeleri Çin'e kullandırtmayacağını açıklamıştı.

Çin ise böyle bir girişimin savaşa sebep olacağı uyarısında bulunmuş ve ABD'ye savaşa hazır oldukları şeklinde tehdit etmişti.



Sahip olduğu doğal kaynaklar ve yıllık 5 trilyon dolarlık ticaretin geçiş güzergahında olması sebebiyle paylaşılamayan Güney Çin Denizinde, denize sınırı olan 8 ülke hak iddia ediyor.

ABD daha önceki senelerde de zaman zaman seyrüsefer özgürlüğü olduğunu iddia ettiği ve Çin egemenliğini tanımadığı sulara çeşitli savaş gemileri göndermişti.

Pek çok uzman, Güney Çin Denizini uluslararası büyük bir savaşının patlak verme tehlikesi en yüksek yer olarak nitelendiriyor.