Göçmen krizini Türkiye yönetmeli

Ankara’nın göçmen politikalarını öven David Miliband, Avrupa Birliği’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı Türkiye’yle daha fazla işbirliği yapması gerektiğini söyledi

Avrupa'ya bir milyondan fazla mültecinin gitmesiyle patlak veren göçmen kriziyle mücadele sürerken, İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı David Miliband, Türkiye'yi krizde gösterdiği çabalarından ötürü takdir ettiğini belirtti. İngiltere'nin en genç dışişleri bakanlarından olan Miliband yerel sorunları global bir yaklaşımla ele alan Movement For Change isimli hareketin de mimarı. Miliband, İstanbul'da konuşmacı olarak katıldığı dün biten World Tourism Forum Global Meeting'de SABAH'ın sorularını yanıtladı.



DÜNYA SAYGI DUYMALI

Türkiye'nin Suriye krizinin faturasını çok iyi bildiğini belirten Miliband, "Suriye'den Türkiye'ye gelen 3 milyon mülteci var. Bu olağanüstü bir rakam. Bence tüm dünya Türkiye'nin mülteci krizini yönetme tarzına saygı duymalı çünkü komşunun evi yanıyorsa, senin evinin de yanma tehlikesi var. Avrupa'dan gelen sınırlı destek hariç Türkiye diğer ülkelerden sınırlı yardım alıyor. Ama küresel mülteci krizi için yapılması gereken şeyler tam anlamıyla yapılmıyor" dedi. Miliband herkesin göçmenlere yardım etmesi gerektiğini belirterek, "Göçmen akını durmuyor ve mülteciler yakın zamanda evlerine dönmeyecek. Mültecilerin yaşadığı ekonomik zorlukları düşündüğümüz kadar sosyal yaşamdaki sorunlarını da düşünmeliyiz. Türkiye'nin bu konuda yol gösterici olmasını umuyorum" dedi.



SURİYE'DE HASTANELERİMİZ BOMBALANDI

Miliband, Suriye krizinin 2011'den beri daha karmaşık bir hâl almaya başladığını söyledi: "Kriz, Suriye hükümeti ve halkı arasında bir çatışma olarak çıkmıştı, şimdi bölgesel bir çatışma hâlini alıyor. Benim perspektifimde Suriye sorunu sadece sonu olmayan bir savaş değil aynı zamanda hukuku olmayan bir savaş. Kuruluşumuzun (IRC) 8 hastanesi Suriye rejimi ya da Rusya tarafından bombalandı. Türkiye'nin Suriye'deki rolünde insan hakları hukukuna olan ihtiyacı savunmasını umuyorum."



TÜRK HALKI DARBEYE KARŞI DURDU

Miliband, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin yanında yer alması gerektiğini belirterek, "Avrupalı liderler arasında darbe girişimine karşı güçlü bir karşı duruş var. Bence insanlar Türkiye'nin sivil yönetim için askeri tahakküme karşı önemli bir hamle yaptığı düşüncesinde. Avrupa siyasilerinin bu duruma bağlılığı çok önemli. Umarım bu karşılıklıdır" diye konuşu.



AVRUPA'DA ÜLKELERİNE DÖNEN DEAŞ'LI PANİĞİ

Güvenlik uzmanları, Ortadoğu'nun terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonların başarılı bir sonuca ulaşması durumunda, kaçan örgüt üyelerinin Avrupa ülkelerinde terör saldırıları düzenleyebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Miliband ise bu durumda istihbarat konusunda yapılacak işbirliğine vurgu yaparak, "DEAŞ'ın taktiklerinin hem Avrupalılar hem de Türkler için sonuçları olacaktır. 15 yıldan beri ya da 11 Eylül'den bu yana çıkarılan en büyük ders bence istihbarat konusunda yapılacak işbirliğidir. Avrupa içinde yapılacak uzun vadeli işbirliği Avrupa ülkelerini acılara karşı koruyacaktır" dedi.