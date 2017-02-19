Güney Kore'den Kuzey Kore'ye suçlama!

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ağabeyi Kim Jong-nam'ın Malezya'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin arkasında Kuzey Kore olduğunu ileri sürdü.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı sözcüsü Jeong Joon-hee, ülkenin resmi haber ajansı Yonhap arıcılığıyla yaptığı açıklamada, "Beş şüphelinin de Kuzey Kore vatandaşı olduğunu göz önünde bulundurarak, suikastin arkasında Kuzey Kore rejiminin olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Jeong, Seul yönetiminin, "pervasız ve korkunç" cinayeti endişeyle takip ettiğini belirtti.

Diğer yandan Malezya polisi, bugün 4 Kuzey Kore uyruklu kişinin suikastın baş şüphelilerinden olduğunu açıkladı. Polis, söz konusu 4 kişinin cinayetin işlendiği gün ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

Malezya polisi, dün de Kim Jong-nam'a düzenlenen suikastle bağlantılı olarak bir Kuzey Kore doğumlu kişiyi gözaltına almıştı.

Kuzey Kore liderinin ağabeyi Kim Jong-Nam, Malezya'daki bir havaalanında uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü.