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'ta 'a karşı 45 kilometrelik !

AA
  • Giriş Tarihi: 19.2.2017 19:34
Irak'ta DEAŞ'a karşı 45 kilometrelik hendek!
Irak'ta DEAŞ'a karşı 45 kilometrelik hendek!

ordusunun, Enbar'ın Ramadi kent merkezini terör olayları ve intihar saldırılarından korumak için kentin çevresine 45 kilometre uzunluğunda kazmaya başladığı bildirildi.

Enbar Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Albay Muhammed el Felahi, "Ordu güçleri Ramadi'nin batısında yer alan 18 Kilo Bölgesi ile güneyindeki Ankur Meydanı'na ulaşacak şekilde kazmaya başladı" ifadesini kullandı.

Ramadi'nin batısından başlayıp güneyine kadar devam edecek hendeğin 45 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Felahi, "Hendek iki metre genişlik ve bir buçuk metre derinliğe sahip şekilde kazılıyor. Amaç kenti tehdit eden terör ve intihar saldırına karşı korumaktır" bilgisini verdi.

Felahi, hendek kazıldıktan sonra güvenliğin ordusuna bağlı 8'nci Tugay ve hükümete bağlı Sünni aşiret güçleri tarafından sağlanacağını söyledi.

Terör örgütü , 2014 yılının haziran ayından bu yana Enbar vilayetine bağlı Irak-Suriye sınır üzerinde yer alan Kaim ilçesini elinde tutmaya devam ediyor.

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