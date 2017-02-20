27 kez öldü öldü dirildi

İngiltere'de fenalaşıp hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Ray Woodhall'ın kalbi 27 kez durdu.

İngiltere'deki West Midlands bölgesinde yaşayan 54 yaşındaki Ray Woodhall futbol oynarken fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Woodhall'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Woodhall'in hastanede tam 27 kez kalbi durdu. Worcestershire Royal Hastanesi'ndeki hemşirelerden biri Woodhall'in kalbini tekrar çalıştırmak için kalp masajı yaptı. Üç çocuk babası olan Woodhall sağlık çalışanlarının sayesinde tekrar hayata tutundu. Woodland'in 6 ay içinde tamamen iyileşebileceği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Woodhall, "Kalbimin son kez duruşu en kötüsüydü. Ölmek uykuya dalmak gibiydi" dedi. Hemşire ise, "Bu zamana kadar art arda yaptığım resüsitasyon işlemi en çok yediydi" diyerek kendi rekorunu kırdığını ifade etti.