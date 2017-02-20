50 bin yıllık mikrop bulundu

NASA'nın Astrobiyoloji Enstitüsü'nde görev yapan bilim insanları Meksika'nın Naica Dağı'ndaki bir mağarada, uyku hâlinde olan ve genetik yapıları hiçbir canlı türüne benzemeyen mikroplar buldu. Alçı taşı kristalleriyle kaplanmış mikropların yaşının 10 bin ila 50 bin olduğu açıklandı. NASA'da görev yapan bilim insanı Dr. Penelope Boston, "Birçok kişi antik zamanlardan kalma mikropların hâlen canlı olduğunu uzun süreden beri iddia ediyordu. Ancak bu vakada, bu organizmalar oldukça sıra dışı. Bilinen genetik veri tabanlarında bulunan tespitlerle alakaları yok" diye konuştu. 100 yıl kadar önce madenciler tarafından keşfedilen Naica Mağaraları, içinde olağanüstü koşullarda yaşayabilen organizmalar bulundurduğu için bilim insanlarının dikkatini çekiyordu. 40 ila 60 santigrat derecede olan mağara nemli ve asidik bir ortama sahip. Organizmaların ihtiyaç duydukları enerjiyi mineral kayalardan aldıkları düşünülüyor.