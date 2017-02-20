ABD, NATO'yu yine uyardı

ABD Başkan Yardımıcısı Pence, NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını sene sonuna kadar artırması gerektiğini, bu konuda Amerikan halkının sabrının sonsuza kadar sürmeyeceğini söyledi

ABD Başkan Yardımıcısı Mike Pence, NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını sene sonuna kadar artırması gerektiğini, bu konuda Amerikan halkının sabrının sonsuza kadar sürmeyeceğini belirterek, "Amerika, üzerine düşeni yapacak. Ancak Avrupa'nın savunması, bizim kadar Avrupa'nın da taahhüdünü gerektiriyor." dedi.

Pence, AB kurumlarının liderleriyle görüştükten sonra NATO Karargahı'na geçerek, Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. İkili, yaklaşık bir saat süren görüşme sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Stoltenberg, daha fazla savunma harcaması ve NATO'da daha adil bir yük paylaşımının önemi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

- "Kendisi yapmazken ABD'den talep edemez"

Bunun göreve başladığından beri en büyük önceliği olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Avrupalılar, Avrupa'nın savunmasına daha fazla taahhütte bulunmaya istekli değilse, ABD'den bunu talep edemez." dedi.

2016'da, uzun yıllar süren kesintiden sonra Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın savunma harcamalarının yüzde 3,8 arttığını kaydeden Stoltenberg, müttefiklerin 2014'e alınan karar doğrultusunda GSYİH'larının yüzde 2'sini savunmaya harcama hedefinine ilişkin çabalarını hızlandırması gerektiğini ifade etti.

- "2017 yılının sonuna kadar gerçek bir ilerleme"

Pence ise "ABD ve Başkan Donald Trump'ın NATO ve transatlantik ittifaka verdiği güçlü desteği"ni ifade etmek üzere NATO'da bulunmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu vurgulayarak, savunma harcamalarında artış yapılmasının önemine değindi.

Amerika'nın üzerine düşeni yapacağına işaret eden Pence, "Ancak Avrupa'nın savunması, bizim kadar Avrupa'nın da taahhüdünü gerektiriyor." dedi.

2014'te alınan kararı hatırlatan Pence, "ABD Başkanı ve Amerikan halkı, müttefiklerimizin sözlerini tutmasını, ortak savunmamızda daha fazlasını yapmasını ve Başkanın da (Trump) umduğu gibi, 2017 yılının sonuna kadar gerçek bir ilerleme kaydedilmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

- "Laf değil, harekete geçme zamanı"

ABD dışında sadece 4 müttefikin yüzde 2 hedefini yakaladığını anlatan Pence, "Savunma harcamasını artırmaya yönelik bir planınız yoksa, edinin. Bunlar benim değil onun (Trump) sözü. Laf değil, harekete geçme zamanı." uyarısında bulundu.

Ukrayna'daki çatışmalar konusunda her iki tarafın da ateşkese uymasını isteyen Pence, "Başkan Trump'ın güçlü bir şekilde inandığı üzere (Rusya'yla) yeni bir ortak zemin ararken bile, ABD, Rusya'yı sorumlu tutmaya devam edecek." dedi.

- "Amerikan halkının sabrı sonsuza kadar sürmeyecek"

ABD Başkan Yardımcısı, 2017 sonuna kadar savunma harcamalarının artırılmaması durumunda ne gibi adımlar atacaklarına ilişkin ısrarlı sorular üzerine, "Cevabın ne olduğunu bilmiyorum. Ama biliyorum ki Amerikan halkının sabrı sonsuza kadar sürmeyecek." ifadesini kullandı.

- "Flynn'de hayal kırıklığına uğradım"

Pence, Rus yetkililerle görüştüğüne dair bilgilerin ortaya çıkmasının ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifa etmesine ilişkin bir soru üzerine , şöyle konuştu:

"General Flynn'in bana bildirdiği bilgilerin yanlış olduğunu öğrenmekle hayal kırıklığına uğradım. General Flynn'in Birleşik Devletler'e uzun süredir verdiği hizmetleri takdir ediyorum. Ancak Başkanın (Trump) onun istifasını istemesini tamamen destekliyorum. Bu doğru karardı. Doğru ve zamanında yapıldı."

- "Medya yanlış yaparsa"

Pence, ABD'de basın özgürlüğünün tehdit altında olup olmadığına ilişkin olarak ise şunları söyledi:

"Özgür ve bağımsız bir basını kuvvetle destekliyorum. Ancak Başkan ve hepimizin, basın gerçeklerle oynadığı zaman bunu dile getirmeye devam edeceğimizi tahmin edebilirsiniz. Gerçek şu ki, Trump gibi doğrudan Amerikan halkına konuşma konusunda kendine has kabiliyete sahip biri varsa ve medya yanlış yaparsa, Başkan Trump yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için meseleyi doğrudan Amerikan halkına götürecektir."

- Trump "NATO eskimiş" demişti

Trump, göreve gelmeden önce Bild gazetesine verdiği röportajda, "NATO'nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi, ülkeler ödemeleri gerektiği parayı ödemiyorlar. NATO'nun eskidiğini söylediğimde baskı altında kaldım. Terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidi." demişti.

Ülkelerin kendi üzerlerine düşen payı ödemediğini, bunun ABD'ye karşı adil olmadığını belirten Trump, ancak bunun haricinde NATO'yu çok önemli bulduğunu ifade etmişti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısında ABD Savunma Bakanı James Mattis, ittifak üyelerini uyararak, savunma harcamalarını sene sonuna kadar artırmalarını istemişti.

Ayrıca Trump'ın Rusya politikası da NATO ve ittifakın bazı Avrupalı müttefikleri arasında endişeyle karşılanıyor.