X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Afganistan'da 25 çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da 25 çocuk hayatını kaybetti

  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 06:59 Güncelleme Tarihi: 20.2.2017 07:00
Afganistan'da 25 çocuk hayatını kaybetti
Afganistan'da 25 çocuk hayatını kaybetti

'ın kuzeyinde iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava 25 çocuğun ölümüne sebep oldu.

Faryab Emniyet Amiri Amanullah Zafar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Faryab'ın Kohistan, Karamkol, Andhoy, Peştun Kot, Bilçirag ve Devlet Abad ilçelerinde dün sabahtan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

30 çobandan haber alınamadığını kaydeden Zafar, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Zafar, soğuk hava nedeniyle bin hayvanın da telef olduğunu vurguladı.

Onlarca köy yolu ulaşıma kapandı

'ın Sar-ı Pul, Daykundi ve Bamyan vilayetlerinde şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Daha önce de ülkenin Nuristan vilayetinde çığ düşmesi sonucu onlarca kişi donarak yaşamını yitirmişti.

BENZER HABERLER