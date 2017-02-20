Çekiç kafadan dünya rekoru!

İki dakikada 38 çiviyi kafasıyla tahtaya çakan ABD’li John Ferraro, Rekorlar Kitabı’na girdi. Uzmanlar, Ferraro’nun kafatasının normalden 2.5 kat daha kalın olduğunu belirtti

Lakabı "Çekiç Kafa" olan ABD'li profesyonel güreşçi John Ferraro, ilginç bir rekor denemesinde başarıya ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı. İtalyan bir televizyon kanalı ve video paylaşım platformu YouTube'da yayımlanan denemede Ferraro, iki dakikada 38 çiviyi kafasıyla çakmayı başardı. Çivileri bir tahtanın üzerine yerleştiren Ferraro, izleyicilerin şaşkın bakışları altında, kafasına hiçbir koruyucu takmadan rekoru gerçekleştirdi. Normal bir insana göre kafatasının 2.5 kat daha kalın olduğunu söyleyen Ferraro, "Kafamın kalın olduğunu, küçükken başımla çarptığım kapıyı kırdığımda anladım" dedi. Daha önce yaptığı bir denemede 45 betonla, kafasında beton kırdırma rekorunun sahibi olan Ferraro "Hazırlık, antrenman ve adanmışlık benim için çok önemli. Sahneye çıktığımda, cesaret isteyen bu numaraları ancak kendime güvenerek gerçekleştirebilirim" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, ortalama bir insanın kafatası kalınlığının 6.5 milimetre, Ferraro'nunkinin ise 16 milimetre olduğunu söyledi.