Putin’den tartışmalı Ukrayna kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donbas bölgesinde yaşayanların pasaport, doğum-ölüm gibi çeşitli belgelerinin Rusya'da kabul edilmesini öngören bir kararnameye imza attı. Kremlin'den yapılan açıklamada kararın geçici olduğu, Minsk Anlaşması çerçevesinde siyasi çözüm sağlanıncaya kadar uygulanacağı ifade edildi. Rusya'nın kararını değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Bu karar, Rus işgalinin başka bir kanıtı" diye tepki gösterdi. Poroşenko ile 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise "Rusya'nın Kırım'ı işgalini hiçbir şekilde tanımayacaklarını" söyledi.