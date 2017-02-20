Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin kimdir?

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nü 1974 yılında bitirmiştir. Sovyetler Birliği Diplomasi Akademisi'nde tarih alanında 1981 yılında doktorasını tamamlamıştır.

Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığı'na 1974'te girmiş ve 1974-1979 yılları arasında Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri esnasında SSCB'nin delegasyonunda yer almıştır ardından Vaşington büyükelçiliğinde ikinci ve sonrasında birinci katiplik yapmıştır(1982-1987).



1987-1989 yılları arasında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Bölümü'nün üyeliğini yapmış ve 1989-1990 yıllarında Dışişleri Bakanı özel danışmanı olmuştur.



Birliğin dağılması sürecinde 1990-1991 yıllarında Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olarak görev üstlenmiştir. 1992-1994 yılları arasında Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan yardımcısı olmuştur. 1994-1998 yıllarında Belçika Büyükelçisi, Batı Avrupa Birliği ve NATO daimi temsilcisi ve 1998-2003 yılları arasında Kanada büyükelçisi olarak görev yapmıştır. 2003-2006 yıllarında Dışişleri Bakanlığı'nda özel yetkili olarak görev üstlenmiştir. 1 Mayıs 2006 tarihi itibariyle Birleşmiş Milletler nezdinde Rusya'nın daimi temsilcisidir.