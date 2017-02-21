Afganistan'da Dostum'un evinin kuşatıldığı iddiası

Afganistan Devlet Başkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un, başkent Kabil'in Şir Pur bölgesindeki yaşayan ikametgahının güvenlik güçleri tarafından kuşatıldığı iddia edildi.

Bu olayın ardından basın açıklaması yapan Dostum, evinin çevresine konuşlanan güvenlik görevlilerinin amaçlarının ne olduğunu anlayamadığını söyledi.

Kendisinin kuşatıldığını hissetmediğini ifade eden Dostum, ''Beni neden kuşatsınlar? Terör örgütleri DEAŞ ve Taliban'a karşı olduğum için mi ?'' dedi.

Dostum, evinin etrafına yerleştirilen güvenlik görevlilerinin terör tehdidi nedeniyle yerleştirilmiş olabileceğini kaydetti.

Dostum, endişe edilecek bir durumun olmadığını sözlerine ekledi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle Raşid Dsotum'un evinin yakınlarına dün geceden itibaren güvenlik kuvveti ve zırhlı araçlar konuşlandırıldı.