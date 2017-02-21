Alman jetleri yolcu uçağının önünü kesti, arkadan cisim geçti!

İngiltere'ye giden bir yolcu uçağıyla iletişimin kesilmesi nedeniyle havalanan Alman jetleri uçağın önünü kesti

Hindistan'ın Mumbai kentinden kalkan ve İngiltere'nin başkenti Londra'ya uçan 300 yolculu bir yolcu uçağıyla Almanya üzerindeyken irtibat kesildi.

Pilotla irtibatın kesilmesinin ardından acilen havalanan Alman jetleri yolcu uçağına eskortluk ederek, güvenli bir şekilde Londra'ya inmesini sağladı.

Başka bir uçaktan çekilen görüntülerde ilginç bir de detay göze çarpıyor. Video görüntüsünü çeken kişilerin, 'İşte oradalar' dediği sırada bulutların arkasından siyah bir cisim hızlıca geçiyor.

Sosyal medyada da konuşulan siyah cismin ne olduğu bilinmezken, yetkililer de konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.