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'da 'nin üzerine uçak düştü

DHA
  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 06:00 Güncelleme Tarihi: 21.2.2017 06:05
Avustralya'da AVM'nin üzerine uçak düştü
Avustralya'da AVM'nin üzerine uçak düştü

'nın kentinde çift motorlu King Air'e ait Beechcraft B200 tipi küçük yolcu uçağı bir 'nin üzerine () düştü. Motor arızası nedeniyle düştüğü belirtilen uçakta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.

Charter seferleri yapan ve genellikle küçük uçakların kullandığı Essendon Havaalanı'ndan, Tazmanya'nın Kral Adası'na gitmek için havalanan uçakta ilk belirlemelere göre motor arızası meydana geldi. Pilotun denetiminden çıkan uçak, kenti yakınlarındaki 'nin üzerine düştü. Yetkililer, ilk belirlemelere göre, AVM'de çalışan ve müşteri olarak bulunan kişilerin zarar görmediğini ancak pilot da dahil olmak üzere uçakta bulunan 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

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