Fransız gençler: Geleceğimiz tehlikede

Paris’te polisin ayrımcılığını protesto eden gençler SABAH’a konuştu: Çok kaygılıyız

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde 4 polis memurunun 22 yaşındaki bir siyahi gence copla tecavüz ettiği olaya tepkiler sürerken, Paris Cumhuriyet Meydanı'ndaki protestolara katılan Fransız gençler SABAH'ın sorularını cevapladı. Afrika asıllı Fransız ögrenci Passynia Luwansangu-Mondo, "Ayrımcılık sosyal ve ekonomik sorunları beraberinde getiriyor. On yıl öncesi ve şimdiki durumu kıyaslayınca, eşitsizliğin giderek arttığını görüyorum. Bu geleceğimiz için çok tehlikeli" diyor.

EŞİTLİK İÇİN MÜCADELE

Fransa Ulusal Öğrenci Birliği temsilcisi Juliette Chapelier de "Emniyet ve diğer devlet kurumlarının ayrımcı politikalarından dolayı çok kaygılıyız. Polis işini yapmıyor. Bütün vatandaşların güvenlik ve eşit mumamelesinden sorumlu olmalarına rağmen, insanları eşit görmüyorlar" sözleriyle tepkisini dile getiriyor. Protestoyu organize edenlerden Thes Baleur ise "Bu gösteriyle Theo'nun maruz kaldığı polis şiddetinin yaşanan binlerce benzer durumdan sadece biri olduğunu göstermek istedik. Polis ve devlet kurumları göçmenleri kendi siyasi amaçları adına adeta halkı korkutmak için kullanıyorlar" diyor. Bu arada Paris'in Bobigny banliyösünde mahkeme, 2 yıl önce ilk ismi Alexandre olan 29 yaşındaki siyahi bir gence copla cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 33 yaşındaki polis memurunun tecavüz suçlamasıyla yargılanmasına hükmetti.