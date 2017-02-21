KKTC Başbakanı Özgürgün Çavuşoğlu'nu kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Rum Meclisi’nde alınan Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı) referandumunun Rum okullarında kutlanması kararı ile müzakere sürecinin çıkmaza girdiğini söyledi.

Özgürgün, KKTC'de resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında kabul etti.

Kabulde konuşan Çavuşoğlu, Özgürgün'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selam ve iyi dileklerini iletti. Ziyareti, Kıbrıs'ta devam eden süreci birlikte değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, bu kapsamda yararlı görüşmeler yaptığını dile getirdi.

- RUM MECLİSİ'NİN KARARI İLE MÜZAKERE SÜRECİ ÇIKMAZA GİRDİ

Başbakan Hüseyin Özgürgün de Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelere değinen Özgürgün, Rum Meclisi'nde alınan Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı) referandumunun Rum okullarında kutlanması kararı ile müzakere sürecinin çıkmaza girdiğini kaydetti.

Böyle bir dönemde Rum Meclisi'nden alınan bu kararın büyük bir hayal kırıklığı olduğuna değinen Özgürgün, "Bu, görüşme sürecine indirilen büyük bir darbedir. Çünkü Enosis denen illet maalesef Kıbrıs'ta ve Türkiye ile Yunanistan arasında da yıllarca çok büyük sorunlar ortaya çıkarmıştır. Sonuçta adanın Yunanistan'a bağlanması demek olan Enosis, Kıbrıs'ı yıllarca felakete sürüklemiştir." diye konuştu.

- "KARAR, ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Rum Meclisinin aldığı kararın asla kabul edilemeyeceğine işaret eden Özgürgün, şunları kaydetti:

"Böyle bir ortamda bugün Anavatan Türkiye ile aynı yolda birliktelik içerisinde tüm siyasi partilerimiz ile oybirliği ile bunun karşısında çok net tutum sergilenmesinden son derece mutluyum. Umarım Rum tarafı ve bu kararı alanlar bu karardan döner ve kararın geri alınmasıyla birlikte o acı dolu güleri yeniden yaşatmayacak bir anlaşmaya varırız. Ama eğer olmazsa da Kıbrıs Türk halkı ve anavatan Türkiye, bu konuda gerekli adımları atmakta kararlı olduğunu zaten ortaya koymuştur. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da duyup işittik. Dolayısıyla gelinen noktada Kıbrıs Rum tarafı bu noktadan dönecek diye umut ediyorum."