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haberi: 'dan 'ye: Sizde öyle bir hayvan yok

  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 19:32 Güncelleme Tarihi: 21.2.2017 19:36
Son dakika haberi: Rusya'dan İngiltere'ye: Sizde öyle bir hayvan yok
Son dakika haberi: Rusya'dan İngiltere'ye: Sizde öyle bir hayvan yok

için 'ayı' benzetmesi yapan Savunma Bakanı'na Moskova'dan çok ağır bir cevap geldi: İngiltere'de ayıya talimat verebilecek bir hayvan olduğunu sanmıyorum.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ile ilgili ayı benzetmesini yapan Savunma Bakanı Michael Fallon'a "İngiltere'de ayıya talimat verebilecek bir hayvan olduğunu sanmıyorum" dedi.

Şoygu, konuyla ilgili Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde açıklama yaptı.

"TÜM ASLANLAR KEDİDİR, ANCAK TÜM KEDİLER ASLAN DEĞİLDİR"

Sputnik'in haberine göre; Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Şoygu, "Hayvan temasından devam edecek olursak, İngiltere'nin armasında ne var? Aslan mı sanıyorsunuz? Eski bir atasözü var: Tüm aslanlar kedidir, ancak tüm kediler aslan değildir. Bırakalım herkes kendi işiyle ilgilensin. Onların hayvanat bahçelerinde ayıya talimat verebilecek bir hayvan olduğunu sanmıyorum" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya'ya gönderme yaparak, "Ayının pençelerini Libya'ya sokmasına ihtiyacımız yok" demişti.

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