Sabancı avukatı Schimtz: Gecikmiş olsa da karardan memnunuz

Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi. Hakim, terörist Erdal'ın "derhal tutuklanmasını" da istedi. 2006'da ev hapsindeyken firar eden Fehriye Erdal hakkında kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.

SABAH'a konuşan Sabancı ailesi avukatı Fernand Schmitz geçikmiş olsa da kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. "Fehriye Erdal'ın firarından önce, Belçika makamları bunun bir siyasi dava olduğunu savunup Türkiye'ye iadesini reddetmişlerdi. Sonunda kriminal bir dava olarak görüp böyle bir ceza verdiler. Almanya ve Hollanda'da görüldüğüne dair duyumlar alsakta, bunları teyit edebilmiş değiliz. Belçika'lı makamların da ciddi bir şekilde Erdal'ı aradıklarını düşünmüyoruz."