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avukatı Schimtz: Gecikmiş olsa da karardan memnunuz

MEHMET SOLMAZ MEHMET SOLMAZ
  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 14:14 Güncelleme Tarihi: 21.2.2017 14:32
Sabancı avukatı Schimtz: Gecikmiş olsa da karardan memnunuz
Sabancı avukatı Schimtz: Gecikmiş olsa da karardan memnunuz

Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan suikastı faillerinden 'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi. Hakim, terörist Erdal'ın "derhal tutuklanmasını" da istedi. 2006'da ev hapsindeyken firar eden Fehriye Erdal hakkında kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.

SABAH'a konuşan ailesi avukatı Fernand Schmitz geçikmiş olsa da kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. "'ın firarından önce, makamları bunun bir siyasi dava olduğunu savunup Türkiye'ye iadesini reddetmişlerdi. Sonunda kriminal bir dava olarak görüp böyle bir ceza verdiler. Almanya ve Hollanda'da görüldüğüne dair duyumlar alsakta, bunları teyit edebilmiş değiliz. Belçika'lı makamların da ciddi bir şekilde Erdal'ı aradıklarını düşünmüyoruz."

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