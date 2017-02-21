Ünlülerden Müslümanlara destek

Trump’ın göçmenlere karşı politikalarını eleştirmek için “Bugün Ben de Müslümanım” eylemi gerçekleştirildi. Eylemde Susan Sarandon ve Chelsea Clinton gibi ünlü isimler de yer aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı İslam ülkelerine yönelik seyahat yasağına karşı, New York'ta "Bugün Ben de Müslümanım" eylemi yapıldı. Times Meydanı'ndaki mitinge, Müslüman, Hıristiyan ve Musevilerin yanı sıra diğer din ve inanışlara mensup kişiler de katıldı. Müslüman toplumuyla dayanışma amacını taşıyan miting, "hip hop" ve "urban" müzik ağırlıklı kayıt firması Def Jam Recordins'in kurucusu işadamı ve siyasi aktivist Russell Simmons'un öncülüğünde gerçekleştirilirken, bin civarında Amerikalıyı bir araya getirdi.

‘GÖÇMENSİZ BİR GÜN’ İÇİN TRUMP’A KEPENK KAPATTILAR

CALIFORNIA AYAKTA

Mitinge, "İbrahim'in Oğulları" adlı ortak bir kitap yazan İmam Shamsi Ali ve Rabbi Marc Schneier de katılarak destek verirken, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Hollywood yıldızı Susan Sarandon, Chelsea Clinton, ünlü rapçı Q-Tip ve Müslüman aktivist Linda Sarsour da mitingde yer aldı.

ABD’DEKİ VİZE YASAĞI İÇİN TRUMP’TAN YENİ HAMLE

Trump'ın eski arkadaşı Simmons, "Bugün Trump yüzünden birleştik. Ona bizi bir araya getirdiği için teşekkür etmek istiyorum" dedi. California eyaletinde de "Amerika İçin Birlikte" mitingine katılanlar, Trump'a karşı "Müslümanların yanındayız" mesajı verdi. ABD'nin önde gelen Müslüman grupları önderliğinde Güney California İslam Merkezi (ICSC) önünde düzenlenen mitinge farklı inançlardan yüzlerce eylemci, sivil toplum liderleri, göçmen ve insan hakları savunucuları katıldı. Eylemde Amerikalı aktörler Mike Farrell ve Edward James Olmos da Müslüman topluma destek için hazır bulundu. Olmos, mitinge destek verenlerin birlik ve beraberlik tablosu ortaya koyduklarını vurgulayarak "Umudumuz var çünkü siz varsınız" ifadelerini kullandı.

TRUMP VAZGEÇMİYOR: TEKRAR VİZE YASAĞI İSTEDİ