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ABD: 'ı vermezse yaptırım sürer

DHA
  • Giriş Tarihi: 22.2.2017 10:06 Güncelleme Tarihi: 22.2.2017 10:06
ABD: Rusya Kırım'ı vermezse yaptırım sürer
ABD: Rusya Kırım'ı vermezse yaptırım sürer

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD’nin, ’ya dönünceye dek ’ya uygulanan yaptırımların devam edeceğini ve NATO’nun yeni üyeleri için kapılarını açık tutması gerektiğini bildirdi.

Haley konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " 'daki durumu bozmaya çalışıyor ve Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. ABD Avrupa'nın güvenliğini sağlayan enstitülere bağlıdır. NATO'ya desteğimiz sarsılmaz. NATO üyelerinin işbirliğini güçlendirerek ve yeni üyeler için kapıları açık tutarak NATO'yu daha verimli bir organizasyon yapmak için çalışıyoruz.

Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'teki belgeleri kabul etmesi Ukrayna'nın doğusunda barışın sağlanması çabalarına bir tehdittir. ABD, Rusya ile ilişkilerin düzeltilebileceğine inanıyor. Ortak tehditlerle karşılıyoruz. Fakat Rusya ile işbirliği Avrupalı dostlarımızın ve müttefiklerimizin zararına kurulamaz. Rusya'yı barışa davet ediyoruz." dedi.

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