Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: Almanya art niyetli davranıyor

İşte açıklamalarından öne çıkanlar:

* Kuveyt Emiri önümüzdeki ay Türkiye'ye gelecek

* FETÖ'ye karşı körfezde ciddi önlemler alınmaya başlandı.

* Bundan sonra dünyada Türk okulu adını sadece kimlik verilen resmi yetki verilenler kullanacak. Bu anlamda Maarif Vakfı eliyle yapılacak çalışmalar önemli.

* Almanya'da cadı avı siyasi saiklerle alınmış bir karardır. Türk Müslüman toplumuna hizmet veren kurumumuz tam bir şeffaflık içerisindeyken bu tutum aşırı sağın yükseldiği, mültecilerin saldırılara maruz kaldığı örgütlerin cirit attığı dönemde yapılması arkada artniyet olduğunu akla getirmektedir.

* Suriye ve Irak'ta hem sahada hem masadayız. Bu ulusal güvenliğimiz için zorunluluk.

* Türkiye AB ilişkileri konusunda çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Çeşitli temaslar sürüyor. Bizim özellikle şu aşamada AB'den temel beklentimiz vize muafiyeti konusunad adımların bir an önce atılması. Fasılların önündeki engellerin kaldırılması. Yeni bir rotaya oturacak stratejik bakışın geliştirilmesidir.