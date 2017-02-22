En yoğun trafik Los Angeles’ta

Uluslararası ulaşım analizleri uzmanı INRIX şirketi, dünyanın en yoğun trafiğe sahip kentlerini listeledi. Araştırma sonucunda, 2016'da'da 104 saatin yolda geçtiği Los Angeles birinci oldu. Moskova 91 saat ile ikinci sıraya yerleşti. İlk 10'a giren diğer şehirler şöyle: New York, San Franisco, Bogota, Sao Paulo, Londra, Atlanta, Paris ve Miami. Öte yandan ülke bazlı trafik yoğunluk araştırmasında ise Türkiye 10'uncu gösterildi. Bu kategoride Tayland birinci, Kolombiya ikinci, Endonezya üçüncü, Rusya dördüncü, ABD ise beşinci sırada...