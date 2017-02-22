Halep’te terör akademisi

Beşar Esad rejimi, terör örgütleri PKK ve PYD ile işbirliğini artırdı. PKK ve PYD’nin Halep’te terörist eğitim merkezleri açtığı ortaya çıktı. Kandil’deki PKK yöneticileri ise Şam’da tedavi görüyor

Suriye savaşı boyunca birçok kez ortak hareket eden Beşar Esad rejimiyle terör örgütü PKK'nın işbirliği gün geçtikçe güçleniyor. Anadolu Ajansı'nın bölgedeki güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberine göre rejim, PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Afrin'den sonra Halep'te de eğitim merkezleri kurmasına izin verdi. "Terör akademisi" olarak nitelendirilen merkezler Halep'in Şeyh Maksut ve esasen bir Türkmen bölgesi olan Hüllük'te kuruldu. Afrin'de geçen ay faaliyete geçen terörist eğitim merkezinde yüzlerce terörist, yabancı eğitmenlerden ağır silah kullanımı, bomba ve savaş teknikleri dersleri almaya devam ederken, yeni kurulan iki kampta da benzer biçimde faaliyetlerin gerçekleşeceği kaydedildi.



KANDİL'DEN ŞAM'AUZANAN HAT

Güvenlik kaynaklarının yaptığı bir diğer açıklamaya göre, geçen hafta içinde, PKK'nın Kandil Dağı'ndaki yöneticilerinden ikisi Suriye'ye giderek, rejim tarafından uçaklarla gece geç saatlerde Şam hastanesine götürüldü. Rejime ait uçakların, örgütün kontrol ettiği Kobani ve Afrin ilçeleri ile Haseke ilindeki çatışmalarda yaralanan teröristleri, Şam devlet hastanesine taşıdığı tespit edildiği belirtildi. PYD/PKK ve rejim, iç savaşın başından itibaren nadiren ve sadece küçük çaplı çatışmalara girdi. Aralarındaki güçlü işbirliği en fazla Haseke'de dikkati çekiyor. Örgüt, 2012'nin başında rejimden devraldığı Haseke'de rejime vergi vermeye devam ediyor. Aralık 2015'te rejim ve örgütün işbirliği Halep'e de taşınmış, iki taraf anlaşmalı olarak muhaliflere saldırmıştı.