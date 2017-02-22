"Rusya ve ABD Rakka’da ortak mücadeleye başlayabilir"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve ABD’nin Suriye’nin Rakka kentinde DEAŞ'a karşı ortak mücadeleye başlayabileceğini açıkladı.

Sergey Şoygu, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada "Hedefimiz, çabalarımızı birleştirmek. Bunu yapmak için tüm imkanlara sahibiz. Uluslararası terör tek düşmanımızdır. Hem biz, hem Amerikalılar bunu düşman olarak kabul ediyoruz. Rakka'daki durum belli, orada kimin bulunduğu konusunda anlaşmazlıklar yok. Ancak çalışmalara başlamak için diyaloğun kurulması gerekiyor" dedi.

Hatırlanacağı üzere 29 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump, ABD Genelkurmay yönetiminin DEAŞ'ı yok etme planını hazırlamasını öngören kararnameyi imzaladı. Trump, teröristlere karşı mücadelede yeni ortakların bulunmasını istedi.