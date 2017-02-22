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" ve Rakka’da ortak mücadeleye başlayabilir"

DHA
  • Giriş Tarihi: 22.2.2017 10:27 Güncelleme Tarihi: 22.2.2017 10:27
"Rusya ve ABD Rakka’da ortak mücadeleye başlayabilir"
Rusya ve ABD Rakka’da ortak mücadeleye başlayabilir

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve ’nin Suriye’nin Rakka kentinde DEAŞ'a karşı ortak mücadeleye başlayabileceğini açıkladı.

Sergey Şoygu, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada "Hedefimiz, çabalarımızı birleştirmek. Bunu yapmak için tüm imkanlara sahibiz. Uluslararası terör tek düşmanımızdır. Hem biz, hem Amerikalılar bunu düşman olarak kabul ediyoruz. Rakka'daki durum belli, orada kimin bulunduğu konusunda anlaşmazlıklar yok. Ancak çalışmalara başlamak için diyaloğun kurulması gerekiyor" dedi.

Hatırlanacağı üzere 29 Ocak'ta Başkanı Donald Trump, ABD Genelkurmay yönetiminin DEAŞ'ı yok etme planını hazırlamasını öngören kararnameyi imzaladı. Trump, teröristlere karşı mücadelede yeni ortakların bulunmasını istedi.

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