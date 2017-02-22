Tarafsız BM direktörüne Rum vatandaşlığı!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) 'tarafsız' olması gereken Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Direktörü Hussein Moussa'ya yasadışı bir uygulamayla Rum pasaportu ve vatandaşlık vermesi KKTC'de büyük tepkiyle karşılandı.

GKRY İçişleri Bakanlığı'nda görevli ve bakanın çalışma arkadaşı Stella Sourmeli ile yakın dostluğu bulunan Moussa'ya tanınan ayrıcalığa tepki gösteren KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Tarafsız olması gereken bir temsilcinin tarafsızlığına gölge düşüren bir durum bu. İddialarla ilgili KKTC'de bulunan BM misyonuna gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu bir siyasi rüşvettir. BM yetkililerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdım. Tarafsız olması gereken BM yetkililerinin bu şekilde siyasi rüşvetlerle Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünde götürüldüğünün en önemli kanıtıdır vatandaşlık ve pasaport işi" diye konuştu.



NEW YORK'A ŞİKAYET EDECEĞİZ



BM'nin Finans Direktörü Moussa'ya pasaport ve vatandaşlık verilmesine sert çıkan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu SABAH'a konuştu. BM'nin herhangi bir yetkilisine böyle bir vatandaşlık verilmesinin tarafsızlığına gölge düşüreceğini belirten Ertuğruloğlu, "Bu iddialar maalesef doğru. Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadık. İlk kez oluyor. BM'nin herhangi bir temsilcisi vatandaşlık alıp, bunu gizli tutmuşsa bunu bilemeyiz. Ancak iddialarla ilgili KKTC'de bulunan BM misyonuna gerekli girişimlerde bulunacağız. Buradan bir sonuç alamadığımız taktirde BM'nin merkezinin bulunduğu New York'a götüreceğiz konuyu. BM'nin kuruluş ilkelerine aykırı bir durum. Tarafsız olması gereken bir temsilcinin tarafsızlığına gölge düşüren bir durum bu. Hem diplomatik olarak hem de siyasi olarak bu konunun peşini bırakmayacağız" dedi.

55 MİLYON DOLARLIK KAYNAĞI YÖNETİYOR



BM'nin KKTC'de ve Rum tarafında görev yapan temsilcilerinin 'tarafsız' olması gerektiğinin altını çizen Bakan Ertuğruloğlu, böyle bir sorunla ilk kez karşılaştığını söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne mensup bazı yetkililerinin GKRY hükümeti ile sıkı ilişkileri kurum içerisinde de sıkıntı yaratttığı iddiaları da KKTC'de zaman zaman gündeme geliyor.

BM'nin finans direktörüne pasaport ve vatandaşlık verilmesini ortaya çıkaran Diyalog Gazetesi'nde yer alan haberde ise şu görüşlere yer verildi: "Güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre adada görev yapan BM Barış Gücü'nün Finans Direktörü Lübnanlı Hussein Moussa'ya Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. Diplomatik kaynaklar, BM personelinin diplomatik dokunulmazlığı olduğunu anımsatarak, böylesi kritik bir mevkideki bir görevlinin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını almasının objektifliğe gölge düşürdüğü belirtildi. Diplomatik kaynaklar 55 milyon dolarlık bir kaynağın yönetimini sağlayan Moussa'nın Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alması karşılığında, 'ne verecek?' sorusunun gündeme geldiğine dikkat çekiyor..."

BEDAVA VİP VE MAÇ BİLETİ



Hussein Moussa'yla ilgili sıkıntı sadece Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alması da değil. Sosyal Medya hesabından Rum hükümetinin kendisine sağladığı kolaylıkları da deşifre eden Moussa, "Bedava VIP bilet" ile Apoel'in Şampiyonlar Ligi maçına da gittiğini duyurmaktan çekinmedi. Moussa'nın vatandaşlık alması, Rum hükümetinden önemli kişilerle bedava bilet alacak kadar ilişkiler içine girmesi BM içerisinde de huzursuzluk yarattı. BM içindeki kaynaklar, yapılanlarla kurumun tarafsızlık ilkesinin çiğnenmesinden yana sıkıntılı.

RUM BAKANIN YAKIN ARKADAŞI

Öte yandan Moussa'nın "Kıbrıs Cumhuriyeti" İçişleri Bakanlığı'nda görevli bakanın yakın çalışma arkadaşı Stella Sourmeli ile yakın bir işbirliği içerisinde olduğu bildiriliyor. Sourmeli'nin Moussa'yı koruduğu da iddia edildi.