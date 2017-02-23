Afganistan'da askeri helikopter acil iniş yaptı!

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesinde Afgan Milli Ordu personelini taşıyan helikopterin acil iniş yaptığı bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki 808. Spinzer Bölge Komutanlığı Sözcüsü Mahfuzullah Akbari, helikopterin, güvenlik güçlerini Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde Taliban'a karşı devam eden operasyonlara götürdüğünü belirtti.

Helikopterin, güvenlik güçlerini bölgeye indirerek havalandıktan hemen sonra teknik bir arıza nedeniyle Daşti Arçi'ye inmek zorunda kaldığını ifade eden Akbari, mürettebatın, takipteki başka bir helikopter tarafından kurtarıldığını söyledi.

Diğer yandan, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit ise helikopterin Taliban tarafından düşürüldüğünü ve içindekilerin de öldüğünü iddia etti.