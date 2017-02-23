Bannon'dan medyaya "muhalefet partisi" benzetmesi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Baş Stratejisti Steve Bannon, başkent Washington'da katıldığı etkinlikte, ana akım Amerikan medyasının Trump hakkında "Fena halde yanıldığını" savunarak, medyanın muhalefet partisi gibi davrandığı değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Baş Stratejisti Bannon ile Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus, ABD'deki muhafazakarları bir araya getiren en önemli etkinliklerden Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) katıldı.

Amerikan medyasının başından beri Trump'a şans vermediğini, ancak halkın oylarıyla seçimi Trump'ın kazandığını anlatan Bannon, "Kazanacağımızdan hiç şüphemiz yoktu." dedi.

Medyanın çizdiği Trump ve Beyaz Saray profilinin yanlış olduğunu savunan Bannon, "Medya, Trump hakkında fena halde yanılıyor." ifadelerini kullanarak, yeni başkanın anlatıldığından farklı olduğunu bildirdi.

Ana akım Amerikan medyasını "Muhalefet partisine" benzeten Bannon, Trump'ın her yaptığına itiraz edilmesinin başka bir açıklamasının olamayacağını savundu.

"HER GÜN BİR MÜCADELE OLACAK"

Trump'ın attığı adımların kolay kolay kabul edilmediğine işaret eden Bannon, "Eğer ülkenizi size mücadele etmeden geri vereceklerini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Her gün bir mücadele olacak. Tam da bu, Donald Trump hakkında en fazla övündüğüm şeydir." sözleriyle seçmenlere kararlılık çağrısı yaptı.

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Trump'ın en önemli önceliğinin "Kampanya dönemindeki vaatlerini yerine getirmek" olduğunu anlatan Bannon, özellikle "Ekonomik milliyetçilik" perspektifiyle ülkedeki ekonomik kalkınmaya ciddi katkı yapmaya başladıklarını vurguladı.

Beyaz Saray Özel Kalemi Priebus da Trump'ın en önemli önceliğinin Amerikan halkına yaptığı vaatleri yerine getirmek olduğunu belirterek, Trump yönetiminin uyum içinde çalıştığını kaydetti.

Medyanın Beyaz Saray'da sorun varmış gibi haberler yaptığına dikkat çeken Priebus, başta Trump olmak üzere, yeni yönetimdeki hemen herkesin bundan şikayetçi olduğunu aktardı.

Yarın Trump'ın bir konuşma yapması beklenen CPAC Konferansı'na, Cumhuriyetçi Parti'den üst düzey birçok isim katılıyor.

Mevcut muhafazakar yaklaşımları yetersiz bulan alternatif sağcı Bannon, "Irkçı", Müslüman karşıtı" ve "Göçmen karşıtı" fikirleriyle biliniyor.