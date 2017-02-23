Etiyopya’daki türbeye Türkiye sahip çıktı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen, Habeş Kralı Necaşi ve 15 sahabenin mezarının bulunduğu türbede çalışmalar bitmek üzere. TİKA Addis Ababa Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya 800 kilometre uzaklıktaki cami ve türbelerin restorasyonun bu yıl içinde bitirilmesini planladıklarını söyledi. Necaşi Camisi İmamı Muhammed İbrahim ise, "Bu zamana kadar çok sayıda Arap lider buraya geldi ancak buraya bir tek Türkiye sahip çıktı" dedi. Müslümanlar için önem taşıyan türbenin, restorasyon sonrasında Etiyopya'nın turizm sektörüne önemli katkı sağlaması amaçlanıyor.