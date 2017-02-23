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'cü 2 hain 'a kaçtı!

AA
  • Giriş Tarihi: 23.2.2017 21:27 Güncelleme Tarihi: 23.2.2017 22:08
FETÖ'cü 2 hain darbeci Yunanistan'a kaçtı!
FETÖ'cü 2 hain darbeci Yunanistan'a kaçtı!

'da, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 Türk vatandaşı Yunan polisine teslim oldu.

Yunan basın yayın organları, Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu belirtilen 2 kaçağın 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yer alan ordu mensupları olduğunu duyurdu.

Söz konusu olayın Yunan emniyet birimleri ve başbakanlık çevrelerince de doğrulandığı belirtilen haberlerde, H.Ç. ve F.A. isimli 2 kaçağın 15 Şubat'ta Meriç Nehri'ni geçtikten sonra Orestiada polis şubesine giderek teslim olduğunu ve daha sonra getirildikleri Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde 'a iltica talebinde bulunduğu ifade edildi.

Atina'da yayımlanan Ethnos gazetesi, konuya ilişkin haberinde, 2 kaçağın Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğunu ve 15 Temmuz'da darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığını iddia etti.

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