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ARKADAŞINA GÖNDER Özbekistan'da kimya fabrikasında patlama!
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'da nda !

AA
  • Giriş Tarihi: 23.2.2017 21:24
Özbekistan'da kimya fabrikasında patlama!
Özbekistan'da kimya fabrikasında patlama!

'daki bir nda meydana gelen da hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda azot gübresi üretimi yapan en büyük işletmelerden olan "Fergana Azot" Fabrikası'nda olduğu belirtildi.

Açıklamada, fabrikanın amonyak üretimi tesislerinde akşam saatlerinde yapılan onarım-montaj çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin olduğu ifade edilirken, ölü sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi.

Patlamanın nedenine dair araştırma yapıldığı kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin ve yaralıların ailelerine yardım yapılmasına ilişkin hükümet komisyonunun kurulduğu vurgulandı.

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