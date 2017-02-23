Özbekistan'da kimya fabrikasında patlama!

Özbekistan'daki bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda azot gübresi üretimi yapan en büyük işletmelerden olan "Fergana Azot" Fabrikası'nda patlama olduğu belirtildi.



Açıklamada, fabrikanın amonyak üretimi tesislerinde akşam saatlerinde yapılan onarım-montaj çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin olduğu ifade edilirken, ölü sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi.



Patlamanın nedenine dair araştırma yapıldığı kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin ve yaralıların ailelerine yardım yapılmasına ilişkin hükümet komisyonunun kurulduğu vurgulandı.