Rakka için Menbiç şartı

El Bab’da DEAŞ temizliğinin sürdüğünü belirten Savunma Bakanı Fikri Işık, “ABD’nin taahhüdü var, Menbiç’ten PYD unsurları çekilmeli. Yoksa bu durum Rakka operasyonunu etkiler” dedi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NTV'de katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi. Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ'a karşı sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda gelinen son durumla ilgili Işık, "Operasyon bitti ama temizlik harekatı sürüyor" dedi. Işık, El Bab'daki DEAŞ'lıların mahalle mahalle temizlenmesine çalışıldığını, şu anda sayılarının 100'ün altına düştüğünü ve bu kişilerin de çok tehlikeli adamlar olduğunu vurguladı.

Bakan Işık, "Türkiye'nin önceliğinin Rakka mı yoksa Menbiç mi olduğu" yönündeki soruya, "Menbiç ve Rakka birbirinin alternatifi değil. Türkiye'nin olmazsa olmaz noktalarından biri, Menbiç'teki PKK-PYD varlığının kesinlikle sonlandırılması. Eğer bunu ABD yapmazsa, o zaman bu konuda Türkiye operasyonu mutlaka değerlendirecektir. Bu Rakka operasyonunu da etkileyecek bir gelişme" yanıtını verdi.



"ABD DEĞİŞİYOR"

"Kandil'den teröristlerin Menbiç'e gönderildiği" iddialarının sorulması üzerine ise Işık, "Menbiç'ten, PYDPKK unsurlarının çekilmesi bizim açımızdan önemli. Bunu ABD de biliyor. Detay verme imkanım yok. Şunu özellikle söyleyebilirim, orada bir tek PKK-PYD unsurunun kalmaması konusunda ABD'nin, Türkiye'ye taahhüdü var, bu taahhüdün yerine gelmesi için de şu anda birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin, ABD'yi ikna edip etmediğine ilişkin değerlendirmesi sorulan Işık, "Pozisyonlarında bir miktar değişim olduğunu söylemek mümkün, en azından Türkiye'yi daha ilgiyle dinliyorlar. Onların tek endişesi, operasyonun gecikmesinin getireceği maliyet. Biz de operasyonun gecikmesinin maliyet getirmeyeceği, aksine operasyonun zamanında ve doğru aktörlerle yapılmasının hem bölge istikrarı hem de koalisyon açısından ciddi bir başarı olacağını söylüyoruz" dedi.

Işık, "Neden Rakka operasyonuna Türkiye dahil olmak istiyor?" şeklindeki eleştirilere ilişkin, "Biz bölge ülkesiyiz, her gelişme Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkiliyor. Burada hepimizin en temel önceliği, bölgeyi istikrarsızlaştıran unsurların bölgeden çekilmesi. Türkiye, güvenliğine yönelik tehdit nereden gelirse gelsin o tehdide kendi imkânları ölçüsünde karşılık vermek zorundadır" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Işık, Türkiye'nin hava füze savunma sistemi ihtiyacı ile ilgili de "Yapılan görüşmelerde en yakın Rusya'nın S-400 füzeleri görülüyor. Görüşmelerde belirli bir ilerleme sağlandı ama yarın da imza atacak noktada değiliz. NATO'nun anlayışıyla karşılayacağını düşünüyorum. Kaldı ki bazı NATO ülkelerinde de NATO dışı sistemler var" dedi.



110 DEAŞ HEDEFİ VURULDU 14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçe merkezinde ilerleyişini sürdürüyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 183'üncü gününde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla terör örgütü DEAŞ hedefleri imha ediliyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nda, önemli ölçüde kontrolün sağlandığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a ait 110 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 14 terörist etkisiz hale getirildi.



PYD/YPG YERİNE PEŞMERGE FORMÜLÜ

Başbakan Binali Yıldırım'ın hafta sonu Münih'te yaptığı görüşmelerde, Rakka operasyonuna peşmergenin katılıp katılamayacağı da gündeme geldi. Ankara "PYD/YPG olacağına peşmerge olsun" görüşüne sıcak bakarken, peşmerge lideri Mesud Barzani'nin ise devam eden Musul operasyonundan dolayı Rakka'ya gitmek istemediği belirtiliyor. Barzani'nin hafta başı Ankara'ya gelmesi bekleniyor, görüşmelerde bu konu da masada olacak. Ahmet TOPAL / ANKARA