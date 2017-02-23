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'de barış için görüşmeleri yeniden başladı

DHA
  • Giriş Tarihi: 23.2.2017 18:45 Güncelleme Tarihi: 23.2.2017 18:45
Suriye'de barış için Cenevre görüşmeleri yeniden başladı
Suriye'de barış için Cenevre görüşmeleri yeniden başladı

Birleşmiş Milletler'in desteği ve koordinasyonunda gerçekleşen görüşmeleri 10 ay sonra yeniden başladı.

Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi , Suriye hükümeti ve muhalefetinin temsilcileriyle yerel saatle sabah saatlerinde ön görüşmeler gerçekleşti. Mistura, görüşmelerin gün içindeki ikili görüşmeler için "bir tür karşılama töreni" olmasını umduğunu belirtti.

Mistura ayrıca, iç savaş sırasında tutuklanmış ya da kaçırılmış olan kişilerin akıbetini görüşmek üzere bir grup Suriyeli kadınla görüştü. Temsilciler, kaçırılmış kişiler adına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Mistura tutuklu veya kaçırılmış kişilerin serbest kalmasıyla ilgili, "Herhangi bir müzakerenin, en azından bu açıdan fayda göstermesini bekleyen binlerce anne, eş ve kız var," ifadesinde bulundu.

Muhalefet tarafının delegelerinden Abdulahad Astepo, Suriye'de değişen dinamiklere bağlı olarak, muhalefet tarafının bu seferki görüşmelerde daha büyük bir rol üstleneceğini söyledi.

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