10 porsiyon sebze-meyve ömrü uzatıyor

İngiliz bilim insanları, günde 10 porsiyon sebze-meyve yemenin yılda 7.8 milyon erken ölümü engelleyebileceğini açıkladı

İngiltere'de yapılan bir araştırma, sağlıklı bir yaşam için daha önce tavsiye edilen "Günde 5 porsiyon sebze-meyve" miktarını 10 porsiyona çıkardı. Imperial College London tarafından yapılan çalışma, sebze ve meyve tüketme alışkanlığının hastalıkların önüne geçebileceğini vurgularken, bazı sebze- meyvelerin kanser ve kalp hastalıklarının gelişmesine de engel olabileceğini gösteriyor. Araştırmaya göre sebze ve meyvelerden ufak miktarlarda bile tüketmek sağlık açısından olumlu bir etki yaratıyor. Bir porsiyonun miktarı ise 80 gram olarak belirtiliyor. Bu miktar küçük bir muz, bir armut veya üç dolu kaşık ıspanak veya bezelye olarak tarif ediliyor.

İKİ MİLYON KİŞİ İNCELENDİ

Imperial College London, iki milyondan fazla insanın yeme alışkanlıklarını inceleyen 95 farklı sağlık araştırmasından yola çıkarak bu çalışmayı elde etmiş. Çalışmayı yürüten isimlerden Dr. Dagfinn Aune, günde 10 porsiyon sebze-meyveyle yılda 7.8 milyon erken ölümün önüne geçileceğini vurgulayarak "Meyve ve sebzeler kolesterol seviyesini ve tansiyonu düşürüyor. Damarları açıp bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunun nedeni içindeki besleyici maddelerin sayısı ve çeşitliliği. Çokça antioksidan içeriyorlar. Antioksidanlar DNA hasarını gidererek kanser riskinin düşmesine neden oluyor" diye konuştu. Araştırmada elde edilen verilere göre günde 200 gram sebze-meyve kardiyovasküler hastalıkları yüzde 13, 800 gram meyve-sebzeyse yüzde 28 oranında azaltıyor. Günde 200 gram meyve- sebze kanseri yüzde 4, 800 gram ise yüzde 13 oranında azaltırken, 200 gram sebze-meyve erken ölümlerin yüzde 15, 800 gram sebze-meyveyle yüzde 31 oranında önüne geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göreyse insanlar günde beş porsiyon sebze-meyve bile tüketmiyor.



KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTAN SEBZE VE MEYVELER:

Elma, armut, narenciye, salata, yeşil yapraklı sebzeler ve turpgiller



KANSER RİSKİNİ AZALTAN SEBZE VE MEYVELER:

Yeşil ve (sarı biber gibi) sarı sebzeler, turpgiller