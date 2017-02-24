Evrende yalnız değil miyiz?

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) önceki gün Dünya'dan 40 ışık yılı uzakta 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıklamasının yankıları sürüyor. NASA'nın açıklamasında "Güneş Sistemi dışında Samanyolu Galaksisi içindeki Kova Takımyıldızı içindeki Trappist-1 ismi verilen yıldızın yörüngesinde keşfedilen gezegenlerin Dünya'ya benzerlik gösterdiği" belirtilmişti. Dün ise Dünya'nın dört bir yanında NASA'nın keşfettiği yeni gezegenlerin evrende insanoğlunun yalnız olmadığına dair kanıt olabileceği tartışılmaya başlandı. Dünya dışı yaşamın var olduğunu söyleyenler 7 gezegeni keşfeden ekipte yer alan Cambridge Üniversitesi'nden Amaury Triaud'un, "Dünya dışında bir yerlerde yaşam olup olmadığını bulmak için hayati bir adım attık" ifadelerini kanıt olarak gösterdi. Ayrıca söz konusu 7 gezegenden 3'ünün "yaşanabilir" kategorisinde olduğuna ve gezegenin yüzeyinde su bulunabileceği dolayısıyla yaşam formunun varlığına uygun olduğuna dikkat çekildi. Araştırmacılar bu aşamadan sonra gezegenlerde yaşam olup olmadığını inceleyecek.