Papa: Su için büyük bir dünya savaşı çıkabilir

Dünya genelindeki 1 milyar 300 milyon Katolik’in dini lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, birçok ülkede yaşanan su sıkıntısına dikkat çekerek, “İçinde bulunduğumuz parçalı 3. Dünya Savaşı, su için bir dünya savaşına doğru mu gidiyor, diye kendime soruyorum” diye konuştu.

Papa Francesco, Vatikan'daki Papalık Bilim Akademisi'nde iki gün boyunca düzenlenen "su hakkı" temalı seminerde bir konuşma yaparak, birçok ülkenin, suyun bir insan hakkı olduğunu yasalarında önemsemediğini görmenin acı verici olduğunu ifade etti.



Suyun, her şeyin başlangıcı olduğunu dile getiren Papa, nerede su varsa orada hayat olduğunu ifade ederek, "Herkesin içilebilir ve güvenli suya erişim hakkı vardır; bu, temel bir insan hakkıdır ve bugünün dünyasında çok önemli konulardan biridir" diye konuştu.



Bu sorunun herkesi ilgilendirdiğinin altını çizen Papa, her devletin, BM'nin 2010'da su hakkı ve yeterli sağlık koşulları hakkına ilişkin aldığı kararları uygulaması gerektiğini vurguladı.



Su hakkının, insanların hayatta kalması ve insanlığın geleceği için belirleyici bir şey olduğunu da ekleyen Papa Francesco, gelecek nesilleri de bu gerçekliğin ciddiyeti konusunda eğitmeye öncelik verilmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:



"Vicdan oluşturmak, zor bir görevdir; güven ve özveri ister. İçinde bulunduğumuz parçalı 3. Dünya Savaşı, su için bir dünya savaşına doğru mu gidiyor, diye kendime soruyorum. BM'nin verileri sarsıcı ve bizi kayıtsız bırakmıyor: sudan bulaşan hastalıklar yüzünden her gün 1000 çocuk ölüyor; milyonlarca insan kirli su tüketiyor. Rakamlar çok ciddi, bunun önüne geçilmeli ve bu durum tersine çevrilmeli. Geç değil, ama su ihtiyacı ve insanlık için onun temel değerde olduğunun farkına varmak bir aciliyettir. Bu temel hakka saygı duyarsak, diğer hakları korumak için de zemin oluşturmuş oluruz."