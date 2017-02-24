X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Volkanın içine düştüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Volkanın içine düştüler

DIŞ HABERLER
  • Giriş Tarihi: 24.2.2017
Volkanın içine düştüler
Volkanın içine düştüler

Arjantinli volkan bilimci 60 yaşındaki Rodolfo Alvarez ve rehberi Adriac Valladares, Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da araştırma yaptıkları Masaya yanardağının içine düştü. İnceleme yaptıkları sırada iplerin kopması sonucu Alvarez ve Valladares aktif olan volkanın 450 metre içine doğru kaydı. Yüksek sıcaklığa maruz kalan talihsiz araştırmacılar, itfaiyeciler sayesinde kurtarıldı. Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamada, çok ciddi bir sağlık problemi yaşamayan ikilinin durumunun iyi olduğu belirtildi.