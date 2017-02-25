Bilim adamı volkanın içine düştü!

Nikaragua'da Masaya Yanardağı'nda araştırma yapan bir bilim adamı, kendisini bağlayan iplerin kopması sonucu volkanın kraterlerinden birinin içine düştü.

Nikaragua'da bir volkan bilimci, Masaya Yanardağı'nda araştırma yaptığı sırada kendisini bağlayan halatların kopması sonucunda kraterlerden birinin içine düştü.

60 yaşındaki Arjantinli bilim adamı Rodolfo Alvarez ve 25 yaşındaki Nikaragualı rehberi Adriac Valladares araştırma yapmak için Masaya Yanardağı'na tırmandı. İkilinin çalışmaları sırasında, kendilerini bağlayan halatların kopması üzerine aktif durumdaki volkan kraterinin yaklaşık 500 metre kadar içine kaydı.

DURUMLARI İYİ

Olayın ardından harekete geçen itfaiye ekipleri, Arjantinli bilimv adamı ve genç rehberini kurtarırken, ikilinin durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. İkilinin yüksek sıcaklığa maruz kaldıkları için dehidrasyon yaşadıkları bildirildi.