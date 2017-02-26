Almanya, yabancı gazetecileri dinlemiş

Almany a'nın prestijli yayın organlarından Der Spiegel dergisi, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (BND), yabancı medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri dinlediğini öne sürdü. Derginin haberine göre, BND, 1999'dan beri dünya genelinde gazetecilere ve medya kuruluşlarına ait en az 50 telefon ve faks numarası veya elektronik posta adresini takip etti. BND'nin dinleme hedefleri arasında, BBC'nin Afganistan ve Londra'da bulunan bürolarının hatları, New York Times'ın Afganistan'daki hattı ile Reuters haber ajansının Afganistan, Pakistan ve Nijerya'daki cep ve uydu telefon bağlantılarının yer aldığı belirtildi. Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall, Alman hükümetinden söz konusu iddiaların aydınlatılmasını talep etti. Öte yandan dün Heidelberg kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 3 kişi yaralandı. Bıçak taşıdığı görülen saldırgan, polis tarafından vurularak yaralı olarak yakalandı. Polis sözcüsü olayın terör saldırısı olmadığını söyledi.