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'da yoğun !

DHA
  • Giriş Tarihi: 26.2.2017 20:08
Başika'da yoğun askeri hareketlilik!
Başika'da yoğun askeri hareketlilik!

'ın kenti yakınlarında bulunan 'daki Türk Birliği'nde bugün hareketlilik yaşandı

'ın kenti yakınlarında bulunan 'daki Türk Birliği'nde bugün hareketlilik yaşanırken, çok sayıda askeri araç bölgeye intikal etti. Başika'daki askeri hareketliliğin, Türk Birliği'nde yapılan değişimden kaynaklandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bugün İstanbul'da görüşürken, Musul yakınlarında Türk Birliği'nin konuşlu bulunduğu Başika bölgesinde başladı.

Erbil ve Musul arasındaki karayolunda Türk askerlerini taşıyan ve zırhlı araçlarında bulunduğu askeri konvoy görüntülenirken, askerlerin Başika bölgesindeki birliğin değişim yapmasından kaynaklandığı bilgisine ulaşıldı.

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