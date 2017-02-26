Belçika'da çatı arası PKK resepsiyonu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de PKK destekçisi dernekler tarafından organize edilen resepsiyonda kırmızı bültenle aranan ve terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden olan Zübeyir Aydar 9 Mayıs'taki duruşma için destek çağrısında bulundu.

Brüksel şehir merkezindeki De Markten Kültür Merkezi'nin çatı arasında verilen resepsiyonda, Aydar ve avukatı Selma Ben Khalifa terör örgütünün propagandasını yapıp katılımcılardan destek istediler. Belçika'daki davada birçok suçtan yargılanan Aydar, aynı zamanda 14 Ekim 2009'da ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından 'Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı' olarak ilan edilmişti.



TALEP REDDEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Brüksel Soruşturma Dairesi, terör faaliyetlerinde yer almanın yanı sıra çocuk yaştakilerin kaçırılması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ölüm tehdidinde bulunmakla suçlanan Aydar ve diğer 35 PKK üye ve yöneticilerinin yaptıklarının "terör eylemi" olmadığına hükmederek, davanın Ceza Mahkemesine sevkine yönelik talebi reddetmişti. Kararın gerekçesinde, "silahlı mücadele, terör suçlaması kapsamında değerlendirilemez" denilmişti.

36 KİŞİNİN TERÖR KANUNU ÇERÇEVESİNDE YARGILANMASINA BAŞLANACAK

Federal Savcılık itirazını istinaf mahkemesine sunup, davada suçlanan PKK'lıların yaptıklarının terör eylemi olduğu vurgulandı. Ardından duruşma tarihi 9 Mayıs'a ertelenmişti. İtiraz doğrultusunda karar verilmesi durumunda, terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişinin terör kanunu çerçevesinde yargılanmasına başlanacak.

2010'da başlayan soruşturmanın ardından Ekim 2015'te savcılık iddianamesini sunmuştu. İddianame, PKK üyeleri, Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinden genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden koparttıktan sonra Belçika'nın yanı sıra Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim vermekle suçlanıyordu. Sanıklara yönelik suçlamalar arasında sahte evrak düzenlemek ve haraç toplamak da yer alıyor.