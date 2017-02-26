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ARKADAŞINA GÖNDER Hindistan'da turistleri taşıyan tekne alabora oldu: 9 ölü!
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'da leri taşıyan oldu: 9 ölü!

AA
  • Giriş Tarihi: 26.2.2017 22:00
Hindistan'da turistleri taşıyan tekne alabora oldu: 9 ölü!
Hindistan'da turistleri taşıyan tekne alabora oldu: 9 ölü!

'ın doğusundaki Bengal Körfezi'nde leri taşıyan nin olması sonucu 9 kişi boğuldu.

Tamil Nadu eyaletine bağlı Tuticorin bölgesinden üst düzey yetkili M. Ravi Kumar, Bengal Körfezi'nde leri gezdiren balıkçı sinin olması sonucu en az 9 Hint turistin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Körfezdeki gelgit nedeniyle alabora olan bottaki 11 kişinin Tuticorin'de hastaneye kaldırıldığını belirten Kumar, yolcularda can yeleği bulunmadığını ifade etti.

Kumar, balıkçı teknesinin tur için kiralandığını kaydetti.

Ülkede teknelerin kapasitelerinin üzerinde yolcu taşıması nedeniyle bu tarz kazalara sık rastlanıyor. 'ın doğusundaki Bihar eyaletinin başkenti Patna yakınlarında geçen ay meydana gelen tekne kazasında 21 kişi hayatını kaybetmişti.

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