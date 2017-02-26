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Hollywood yıldızı hayatını kaybetti!

AA
  • Giriş Tarihi: 26.2.2017 21:09 Güncelleme Tarihi: 26.2.2017 21:15
Hollywood yıldızı Bill Paxton hayatını kaybetti!
Hollywood yıldızı Bill Paxton hayatını kaybetti!

Terminatör, Titanic ve Apollo 13 gibi ünlü yapımlarda rol alan Hollywood yıldızı 'ın (61), geçirdiği bir ameliyat sonrası meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ünlü yıldızın ailesi tarafından yapılan açıklamada söz konusu ameliyat ve komplikasyonlara ilişkin bilgi verilmedi.

1955'te Texas'ta dünyaya gelen Paxton, 1984 yılında Terminatör filmiyle tanındıktan sonra Aliens, True Lies, Apollo 13, Twister ve Titanic gibi ünlü yapımlarda rol aldı.

Televizyon filmleri ve dizi projelerinde de yer alan oyuncu yönetmenlik de yaptı.

Sahne Sanatçıları Birliği tarafından Apollo 13 filmindeki rolüyle ödüle layık görülen Paxton, televizyon projeleri dolayısıyla üç kez Altın Küre ödüllerinde en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi ancak bu ödülü kazanamadı.