Pankreası yenileyen beslenme programı

ABD’de yapılan bir araştırma, “önce açlık sonra ziyafet” çektiren bir beslenme programıyla pankreasın kendi kendini yenilemesini sağlayabileceğini ortaya koydu

ABD'de diyabetli fareler üzerinde yapılan araştırma, başta sınırlı miktarda, ardından ise çok besin verilen farelerde, pankreasın kendini onardığını ortaya koydu. Tıp dünyasında büyük yankı uyandıran araştırmanın sonuçları Cell isimli dergide yayımlandı. Güney California Üniversitesi'nde görevli olan ve araştırmayı yürüten ekipte çalışan Doktor Valter Longo, "Fareleri önce bir süre aç bırakıp sonra onlara yemek vermenin pankreastaki hücrelerin kendini yenilemesini tetiklediğini ve organın çalışmayan kısımlarını tekrar çalıştırdığını gözlemledik" dedi. Deney sonucunda, hem Tip 1, hem Tip 2 diyabeti olan farelerde olumlu etkiler görüldü. Araştırmacılar, söz konusu diyetin uygulandığı farelerde, pankreasın beta hücrelerini yenilediğini gözlemledi. Bu sayede pankreasın fonksiyonları geri kazandırılarak diyabetin belirtileri tersine çevriliyor.



İLK 5 GÜN 'VEGAN' GİBİ

Araştırmacılar Tip 1 diyabet hastalarından aldıkları hücrelerde yaptıkları deneyde de benzer gözlemler yaptıklarını söylüyor. Ancak diyabetik pankreas hastalarının, bir doktora danışmadan bu diyeti denememesi gerektiği de vurgulanıyor. Vegan beslenmeye de benzetilen bu diyette, ilk 5 gün boyunca, kişilerin düşük kalorili, düşük seviyede protein içeren, karbonhidrat ağırlıklı, daha fazla doymamış yağlarla beslenmeleri gerekiyor. Alınan kalori miktarı günlük 800 ila 1100 kaloriyle sınırlandırılıyor. Bu diyeti uygulayan kişiler daha sonra 25 gün boyunca istediklerini yiyebiliyorlar.



HEYECAN VERİCİ BİR GELİŞME

Diyabet hastaları ve hastalığı için kampanyalar yürüten hayır kurumu Diabetes UK yetkilisi Doktor Emily Burns, "Bu heyecan verici bir haber ancak insanlarda işe yarayıp yaramadığını görmeliyiz. Tip 1 ve Tip 2 diyabeti olan insanlar pankreasta insülinin üretilmesini sağlayan hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir tedaviden faydalanabilir" diyor.