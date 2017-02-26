''Ben vurmadım, KÖPEK vurdu.''

Amerika'nın Florida eyaletinde bir kadın ateşli silah ile bacağından yaralandı. Polis, kadının sevgilisine olayın nasıl olduğunu sorduğunda adam ''Ben yapmadım, köpek yaptı.'' cevabını verdi.

İlginç olay Amerika'nın Florida eyaletindeki Jacksonville şehrinde meydana geldi. Sevgilisinin iddiasına göre, Summer Miracle uyuduğu sırada köpekleri Diesel tarafından bacağından vuruldu.



Olay yerine gelen polis ekiplerine ifade veren sevgili Brian Murphy, olay sabahı köpekleri Diesel'i yürüyüşe çıkardığını ve eve döndüklerinde köpeğin kendisinden önce içeri girdiğini belirtti. Murphy, olay sırasında epey karanlık olan odaya girdiğinde bir el silah sesi duyduğunu ve kıvılcımlar gördüğünü söyledi. Köpeklerinin o sırada komidin üzerinde bulunan silaha dokunduğunu ve silahın kazara ateş aldığını düşündüğünü söyledi.



Olayda yaralanan talihsiz kadın ifadesinde olay sırasında uyuduğunu ve olayın nasıl gerçekleştiği hakkında bir fikri olmadığını söyledi.



Ekiplerce hastaneye kaldırılan Summer Miracle'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.