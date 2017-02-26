Tercüme hatası nedeniyle 21 yıl hapis yattı

İtalya'da cinayetten hüküm giyerek 21 yıldır hapis yatan bir adam, suçsuz olduğu anlaşılınca serbest kaldı. İtalyan basınındaki haberlere göre 51 yaşında olan Angelo Massaro, Taranto'da 1995'te işlenen bir cinayetten suçlu bulunarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Massaro suçlamayı reddetse de, bir muhbirin ihbarı ve telefon dinlemesinde elde edilen "delillerle" mahkum edildi. Ancak aradan 21 yıl geçtikten sonra Massaro'nun hapse atılmasına neden olan telefon dinlemesinin hatalı yorumlandığı ortaya çıktı. Puglia bölgesine özgü lehçeyle konuşan Massaro'nun söz konusu telefon görüşmesinde karısına "bir yük" taşıdığını söylediği, ancak Massaro'nun "yük" anlamında kullandığı "muers" kelimesinin "muert" (ölü) olarak kayıtlara geçtiği belirlendi. Massaro, cinayet anında, uyuşturucu bağımlılığı tedavisi için bir sağlık kuruluşunda olduğu da kanıtlanınca 21 yıl sonra serbest kaldı. Massaro, haksız yere hapiste geçirdiği 21 yıl için tazminat talep etmeye hazılanıyor.