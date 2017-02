‘Yalan habere’ savaş açtı

Beyaz Saray, aralarında CNN, BBC ve New York Times’ın da bulunduğu ana akım medya kuruluşlarına ambargo uyguladı. Trump bu medya kuruluşlarını “sahte haber” yapmakla suçladı

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD medyası arasındaki kavganın son perdesinde Trump yönetimi çok ses getiren bir hamle yaptı. Beyaz Saray yetkilileri, önceki gün düzenlenmesi planlanan günlük basın toplantısını iptal ederek Trump'ın basın sözcüsü Sean Spicer'ın, kendi seçtiği gazetecilerle konuşacağını açıkladı. Spicer, soru-cevap oturumuna New York Times, CNN, BBC, Huffington Post, Politico, New York Daily News ve Buzfeed gibi ana akım medya organlarının temsilcilerini davet etmedi.

Karar dünya basınında şok etkisi yaratırken Associated Press haber ajansı ve Time dergisi de toplantıyı boykot etti. New York Times gazetesinin genel yayın yönetmeni Dean Baquet, "Beyaz Saray'da farklı partilerden pek çok yönetimi takip edip haber yaptığımız uzun tarihimiz boyunca, hiç böyle bir şey başımıza gelmedi" diyerek tepki gösterdi. Washington Post gazetesinin yayın yönetmeni Marty Baron da, Spicer'ın bazı haber kuruluşlarını brifinge almamasını "korkunç" bulduğunu vurguladı.



"SAHTE HABER MEDYASI"

Ancak Trump, sosyal medyadan ve haber kanallarından kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen geri adım atmadı. Trump, olayın ardından kişisel Twitter hesabından "Sahte haber medyası, bile bile gerçekleri anlatmıyor. Bu ülkemiz için büyük bir tehlike. Başarısız New York Times artık bir şaka gibi. CNN de öyle. Üzücü!" ifadelerini paylaştı.

Seçim döneminde New York Times ve Huffington Post gibi yayın organları Hillary Clinton'un tarafını tuttuklarını belirten yazılar yayımlamış, New York Daily News gibi gazetelerde Trump aleyhtarı çok sert kapaklar tasarlamıştı. Buna karşılık Trump, göreve geldikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında CNN ve Buzfeed'i yalan haber yapmakla suçlamış, CNN muhabiriyle sert bir sözlü tartışmaya girmişti.



BEYAZ SARAY'DAN PRIEBUS'A DESTEK

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, hakkında "Rus istihbaratçılarla temas kurdu" iddiaları bulunan Başkan Trump'ın Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'a destek açıklaması yaptı. Spicer, New York Times'ta çıkan ve Priebus'un Rusya'yla ilgisi bulunduğunu söyleyen heberin FBI tarafından kınanması gerektiğini savundu. Sözcü, haber üzerine FBI'ın Beyaz Saray ile görüşmek istediğini, daha sonra Priebus'un, FBI Başkanı Comey'den haberi açıkça kınamalarını talep ettiğini, Comey'nin de bu isteği geri çevirdiğini kaydetti. Spicer, "Başka ne yapabilirdik bilmiyorum" dedi.