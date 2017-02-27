İşte BM’nin Cenevre taslağı

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye konulu görüşmelerde Cuma günü taraflara sunduğu belgede, BM Güvenlik Konseyi kararındaki siyasi geçiş sürecine farklı bir yaklaşım getirmek istediği görüldü. AA'nın BM kaynaklarından elde ettiği belgede, Mistura, BMGK'nın siyasi geçişte tedricen öngördüğü süreçleri eş zamanlı şekilde masaya getirmeyi planlıyor. Belgeye göre, Mistura geçiş yönetimi, anayasa hazırlanması ve seçim sürecini komisyonlara havale etmeyi öngörüyor. Beş sayfalık belgede, 23 Şubat'ta başlayan görüşmelerin takviminde, 26 Şubat'tan itibaren ard arda birer gün ayrılacak şekilde geçiş yönetimi, anayasa ve seçim süreci görüşmelerinin yapılması öneriliyor. 5 Mart'a ise görüşmelerin yeni turuna hazırlanmak için ara verilmesi isteniyor. Muhalefet ve rejim, Mistura'nın kendilerine verdiği belgeleri değerlendirmek üzere zaman istemişti.