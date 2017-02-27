Trump yüz yıllık geleneği bozdu

Beyaz Saray'ın cuma günü düzenlediği bir basın brifingine, aralarında BBC, CNN ve New York Times'ın da bulunduğu bir grup medya kuruluşunun temsilcisini almaması, medyada büyük tepkiyle karşılandı.



Söz konusu yayın kuruluşları Beyaz Saray'ın ambargosunu protesto ederken, ABD Başkanı Donald Trump medya ile arasındaki savaşı bir adım öteye taşıyarak dün 1920 yılından beri her yıl geleneksel olarak düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin 29 Nisan'daki yemeğine katılmayacağını açıkladı.

TRUMP TERÖR OYUNUNA GELECEK Mİ?

TRUMP BEYAZ SARAY'DAN ÖNCE BAKIN NEREDE YAŞIYORDU?