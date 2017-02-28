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’den ’ya karşı TV hamlesi

  • Giriş Tarihi: 28.2.2017
ABD’den Rusya’ya karşı TV hamlesi
ABD’den Rusya’ya karşı TV hamlesi

Washington yönetimi, seçimlere dezenformasyonla müdahil olmakla suçladığı ’ya karşı kurdu. İngiliz yayın kuruluşu BBC’yi örnek alan ve 24 saat Rusça yayın yapan kanal, eski Sovyet ülkelerindeki halkı Rus medyasına karşı ‘korumayı’ hedefliyor

'nın ve Avrupa'da gerçekleştirdiği iddia edilen enformasyon saldırılarına karşı hamle olarak Washington yönetimi bir kurdu. "" (Şimdiki Zaman) adlı kanal 24 saat Rusça yayın yapıyor ve Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerde yaşayanlara hitap ediyor. Uydu, kablolu televizyon ve internetten yayın yapan kanal, ABD yönetimi tarafından fonlanan Amerika'nın Sesi ve Özgür Avrupa Radyosu tarafından destekleniyor. 10 milyon dolarlık bütçesi olan kanal, Prag'daki merkezinde 100 kadar personel çalıştırırken 11 ülkeden haber aktarıyor. Genellikle yolsuzluk, yoksulluk ve sağlık hizmetleri gibi konulara eğilen bir yayın çizgisine sahip olan kanalın, Rusya'nın Baltık ve Doğu Avrupa'daki etkisini kırmayı hedeflediği belirtiliyor. Uluslararası platformda İngilizce yayın yapan Russia Today isimli televizyon kanalı, birçok dilde haber aktaran Sputnik internet sitesi ve bilgisayar korsanları sayesinde Kremlin yönetiminin, ABD ve Avrupa'daki seçimlere müdahil olduğu dile getiriliyordu. ABD'nin eski başkanı Barack Obama, bu yüzden Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Kanalın İngiliz medya kuruluşu BBC'nin yabancı dillerdeki yayınlarını örnek aldığı belirtiliyor.

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